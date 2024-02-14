Нигматуллин Наиль Амирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллин Наиль Амирович

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нигматуллин Амир Лутфрахманович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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