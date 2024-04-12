Иван Карнилов Бориска Карнилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Карнилов Бориска Карнилов

Иван Карнилов Бориска Карнилов

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1699

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Мартын Мартасов

Мать: Веселка

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Федосья Борисова

Мать ребёнка: Наталья Болдасьевой

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Авдотья Борисова

Мать ребёнка: Наталья Болдасьевой

Рождение ребёнка
1752

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Наталья Болдасьевой

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Болдасьевой

Смерть
1770
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close