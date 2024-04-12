Иван Карнилов Бориска Карнилов
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Мартын Мартасов
Мать: Веселка
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Федосья Борисова
Мать ребёнка: Наталья Болдасьевой
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Авдотья Борисова
Мать ребёнка: Наталья Болдасьевой
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Наталья Болдасьевой
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Болдасьевой
Смерть
1770