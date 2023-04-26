Наталья Болдасьевой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Болдасьевой

Место рождения

с. Болдасево

Дата рождения

1699

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Болдасево
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Федосья Борисова

Отец ребёнка: Иван Карнилов Бориска Карнилов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Авдотья Борисова

Отец ребёнка: Иван Карнилов Бориска Карнилов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Карнилов Бориска Карнилов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Карнилов Бориска Карнилов

Смерть
1765
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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