Наталья Болдасьевой
Место рожденияс. Болдасево
Дата рождения1699
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Федосья Борисова
Отец ребёнка: Иван Карнилов Бориска Карнилов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Авдотья Борисова
Отец ребёнка: Иван Карнилов Бориска Карнилов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Карнилов Бориска Карнилов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Карнилов Бориска Карнилов
Смерть
1765