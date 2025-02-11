Веселка Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Веселка

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла До 1718

Дети
Иван Карнилов Бориска Мартынов / Иван Карнилов1703 г.р.
Юнка Мартынова1708 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Иван Карнилов Бориска Мартынов / Иван Карнилов

Отец ребёнка: Мартын Мартасов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Юнка Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Мартасов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1718

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