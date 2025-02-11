Веселка
женский, родилась Неизвестно
умерла До 1718
Дети
Юнка Мартынова1708 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Иван Карнилов Бориска Мартынов / Иван Карнилов
Отец ребёнка: Мартын Мартасов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Юнка Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Мартасов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1718