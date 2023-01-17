Пермяков Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пермяков Дмитрий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1896 ст.
Дочь: Пермякова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Пермякова Валентина Дмитриевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно