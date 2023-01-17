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Пермяков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пермяков Дмитрий Сергеевич

Мать: не указана

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.12.1896 ст.

Дочь: Пермякова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Пермякова Валентина Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Валентина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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