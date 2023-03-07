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Пермяков Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.10.1835 ст.

Дата смерти

18.08.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пермяков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Пермяков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
18.08.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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