Пермяков Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1835 ст.
Дата смерти18.08.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пермяков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Пермяков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.08.1894 ст.