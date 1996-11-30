Тюрина (Игушкина) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Игушкина) Александра Степановна

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Место рождения

Никитино, Россия

Дата рождения

01.05.1911

Дата смерти

30.11.1996

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911

Отец: Игушкин Степан Васильевич

Мать: Игушкина Ирина Абрамовна

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Иван Федорович

Смерть
30.11.1996
Никитино, Николаевский р-он, Ульяновкая обл.
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
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