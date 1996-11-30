Тюрина (Игушкина) Александра Степановна
Место рожденияНикитино, Россия
Дата рождения01.05.1911
Дата смерти30.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюрин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Иван Федорович
Смерть
30.11.1996
Никитино, Николаевский р-он, Ульяновкая обл.
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси