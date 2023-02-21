Тюрин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Иван Федорович

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Место рождения

Никитино

Дата рождения

13.11.1913

Дата смерти

02.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913

Отец: Тюрин Федор Николаевич

Мать: Тюрина Степанида Ильинична

Никитино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Александра Степановна

Смерть
02.09.1973
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Россия
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
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