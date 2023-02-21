Тюрин Иван Федорович
Место рожденияНикитино
Дата рождения13.11.1913
Дата смерти02.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913
Отец: Тюрин Федор Николаевич
Никитино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюрина Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1973
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Россия
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси