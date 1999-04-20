Тюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична

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Место рождения

Губашево, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

10.11.1879

Дата смерти

20.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1879

Отец: Ерофеев Илья Трофимович

Мать: Ерофеева Домна Алексеевна

Губашево, Николаевский район, Ульяновская область
Крещение
11.11.1879
Никитино, Николаевский р-он, Ульяновская обл.
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Тюрин Федор Николаевич

Никитино Николаевский район Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Тюрин Яков Федорович

Отец ребёнка: Тюрин Федор Николаевич

с.Никитино
Рождение ребёнка
20.03.1910

Дочь: Дорогова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Тюрин Федор Николаевич

Никитино,
Рождение ребёнка
13.11.1913

Сын: Тюрин Иван Федорович

Отец ребёнка: Тюрин Федор Николаевич

Никитино
Рождение ребёнка
1916

Сын: Тюрин Иван Федорович

Отец ребёнка: Тюрин Федор Николаевич

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
Смерть
20.04.1969
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
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