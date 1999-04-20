Тюрина (Ерофеева) Степанида Ильинична
Место рожденияГубашево, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения10.11.1879
Дата смерти20.04.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1879
Отец: Ерофеев Илья Трофимович
Губашево, Николаевский район, Ульяновская область
Крещение
11.11.1879
Никитино, Николаевский р-он, Ульяновская обл.
Бракосочетание
31.01.1901
Никитино Николаевский район Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Тюрин Яков Федорович
Отец ребёнка: Тюрин Федор Николаевич
с.Никитино
Рождение ребёнка
20.03.1910
Дочь: Дорогова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Тюрин Федор Николаевич
Никитино,
Рождение ребёнка
13.11.1913
Сын: Тюрин Иван Федорович
Отец ребёнка: Тюрин Федор Николаевич
Никитино
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тюрин Иван Федорович
Отец ребёнка: Тюрин Федор Николаевич
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
Смерть
20.04.1969
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси