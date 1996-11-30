Игушкина (Кистанова) Ирина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Кистанова) Ирина Абрамовна

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Место рождения

Кочетовка, Россия

Дата рождения

Около ?.04.1878

Дата смерти

?.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1878

Отец: Кистанов Абрам Спиридонович

Мать: Кисганова Харистина Иванова

Кочетовка, Россия
Бракосочетание
15.10.1895

Муж: Игушкин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Наумова Фекла Степановна

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

с.Никитино
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Игушкин Константин Степанович

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

с.Никитино
Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Видьманова Анисья Степановна

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

с.Никитино
Рождение ребёнка
21.03.1906

Сын: Игушкин Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

с.Никитино
Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Игушкин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1911

Дочь: Тюрина Александра Степановна

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Игушкин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

с.Никитино, Николаевский р-н, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
03.01.1918

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Смерть
?.02.1939
Никитино, Николаевский р-он, Ульяновкая обл.
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
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