Игушкина (Кистанова) Ирина Абрамовна
Место рожденияКочетовка, Россия
Дата рожденияОколо ?.04.1878
Дата смерти?.02.1939
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1878
Кочетовка, Россия
Бракосочетание
15.10.1895
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Наумова Фекла Степановна
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
с.Никитино
Рождение ребёнка
20.05.1901
Сын: Игушкин Константин Степанович
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
с.Никитино
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Видьманова Анисья Степановна
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
с.Никитино
Рождение ребёнка
21.03.1906
Сын: Игушкин Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
с.Никитино
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Игушкин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1911
Дочь: Тюрина Александра Степановна
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Никитино, Россия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Игушкин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
с.Никитино, Николаевский р-н, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
03.01.1918
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Смерть
?.02.1939
Никитино, Николаевский р-он, Ульяновкая обл.
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси