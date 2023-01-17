Миронова Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти05.01.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1853
Сын: Миронов Петр Федоров
Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Варвара Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов
Рождение ребёнка
01.01.1857
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов
Рождение ребёнка
25.06.1861
Дочь: Аграфена Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов
Рождение ребёнка
21.10.1863
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1912