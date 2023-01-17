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Миронова Мария Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

05.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1853

Сын: Миронов Петр Федоров

Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Варвара Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1857

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Миронов Василий Федоров

Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1861

Дочь: Аграфена Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1863

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Миронов Федор Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Федор Антонов

Смерть
05.01.1912
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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