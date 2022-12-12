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Миронов Федор Антонов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

02.09.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Миронов Антон Филиппов

Мать: Наталья Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.06.1853

Сын: Миронов Петр Федоров

Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1857

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Миронов Василий Федоров

Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.06.1861

Дочь: Аграфена Федорова

Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1863

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Мария Николаева

Смерть
02.09.1869
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Чахотка
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