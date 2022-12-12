Миронов Федор Антонов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти02.09.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Миронов Антон Филиппов
Мать: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
20.06.1853
Сын: Миронов Петр Федоров
Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева
Рождение ребёнка
01.01.1857
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева
Рождение ребёнка
25.06.1861
Дочь: Аграфена Федорова
Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева
Рождение ребёнка
21.10.1863
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Миронова Мария Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Мария Николаева
Смерть
02.09.1869
Причина смерти: Чахотка