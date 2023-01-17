Миронов Василий Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Миронов Федор Антонов
Мать: Миронова Мария Николаева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Михайлина Ксения Васильева
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
19.10.1885
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
15.01.1888
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
11.09.1889
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
12.11.1894
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
14.01.1900
Сын: Миронов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
17.02.1902
Сын: Миронов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
11.01.1905
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
27.10.1906
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
07.08.1909
Дочь: Марва Васильева
Мать ребёнка: Наталья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Семенова
Смерть
После 1917