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Миронов Василий Федоров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Миронов Федор Антонов

Мать: Миронова Мария Николаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Михайлина Ксения Васильева

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
19.10.1885

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.01.1888

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1889

Сын: Миронов Иван Васильев

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1894

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Миронов Федор Васильев

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Миронов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.02.1902

Сын: Миронов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1905

Сын: Миронов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1909

Дочь: Марва Васильева

Мать ребёнка: Наталья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Семенова

Смерть
После 1917
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