Михайлина Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Миронов Василий Федоров
Мать: Наталья Семенова
Рождение ребёнка
30.05.1899
Отец ребёнка: Михайлин Павел Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1901
Отец ребёнка: Михайлин Павел Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1908
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно