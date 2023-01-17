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Михайлина Ксения Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Миронов Василий Федоров

Мать: Наталья Семенова

Рождение ребёнка
30.05.1899

Сын: Михайлин Федор Павлович

Отец ребёнка: Михайлин Павел Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Михайлин Иван Павлович

Отец ребёнка: Михайлин Павел Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1908

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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