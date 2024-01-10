Вороная (Кошмелёва Первова) Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороная (Кошмелёва Первова) Елена Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1986

Отец: не указан

Мать: Кошмелёва (Маслова) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороной Демид Степанович

Отец ребёнка: Вороной Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороной Максим Степанович

Отец ребёнка: Вороной Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороной Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.2014

Дочь: Вороная Вероника Степановна

Отец ребёнка: Вороной Степан Григорьевич

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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