Вороная (Кошмелёва Первова) Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1986
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вороной Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вороной Максим Степанович
Отец ребёнка: Вороной Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.2014
Дочь: Вороная Вероника Степановна
Отец ребёнка: Вороной Степан Григорьевич
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)