Вороной Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороной Степан Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.2014

Дочь: Вороная Вероника Степановна

Мать ребёнка: Вороная Елена Вячеславовна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороной Демид Степанович

Мать ребёнка: Вороная Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороной Максим Степанович

Мать ребёнка: Вороная Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вороная Елена Вячеславовна

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