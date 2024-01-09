Вороной Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.2014
Дочь: Вороная Вероника Степановна
Мать ребёнка: Вороная Елена Вячеславовна
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вороная Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вороной Максим Степанович
Мать ребёнка: Вороная Елена Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно