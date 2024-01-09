Вороной Демид Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВороной Демид Степанович

Вороной Демид Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вороной Степан Григорьевич

Мать: Вороная Елена Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close