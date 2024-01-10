Кошмелёва (Маслова) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1986
Дочь: Вороная (Кошмелёва Первова) Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1996
Сын: Кошмелёв Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
16.02.2003
Сын: Кошмелёв Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Сергеевич