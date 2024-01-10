Кошмелёва (Маслова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошмелёва (Маслова) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1967

Отец: Маслов Анатолий Иванович

Мать: Маслова (Филевская) Зинаида Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошмелёв Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
17.08.1986

Дочь: Вороная (Кошмелёва Первова) Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.1996

Сын: Кошмелёв Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Сергеевич

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
16.02.2003

Сын: Кошмелёв Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кошмелёв Александр Сергеевич

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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