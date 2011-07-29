Маслов Анатолий Иванович
Место рожденияШахта Голубовка Ворошиловской области
Дата рождения20.08.1938
Дата смерти29.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938
Отец: Маслов Иван
Рождение ребёнка
12.01.1964
Дочь: Баранова (Маслова) Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Маслова (Филевская) Зинаида Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.05.1967
Дочь: Кошмелёва (Маслова) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Маслова (Филевская) Зинаида Игнатьевна
Смерть
29.07.2011