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Маслов Анатолий Иванович

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Место рождения

Шахта Голубовка Ворошиловской области

Дата рождения

20.08.1938

Дата смерти

29.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1938

Отец: Маслов Иван

Мать: Потрахова Анастасия Кириловна

Рождение ребёнка
12.01.1964

Дочь: Баранова (Маслова) Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Маслова (Филевская) Зинаида Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.05.1967

Дочь: Кошмелёва (Маслова) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Маслова (Филевская) Зинаида Игнатьевна

Смерть
29.07.2011

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