Головизнин Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Василий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1868

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1868

Отец: Головизнин Игнатий Кузьмич

Мать: Головизнина Аграфена Максимовна

Рождение ребёнка
21.11.1893

Сын: Головизнин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Головизнина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
25.03.1895

Сын: Головизнин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Головизнина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Головизнина Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Александра Егоровна

Смерть
После 1917
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