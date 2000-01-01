Головизнин Василий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1868
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1868
Рождение ребёнка
21.11.1893
Сын: Головизнин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Головизнина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
25.03.1895
Сын: Головизнин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Головизнина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Головизнина Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917