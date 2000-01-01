Головизнина Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1893

Сын: Головизнин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Головизнин Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.03.1895

Сын: Головизнин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Головизнин Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Головизнин Василий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Василий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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