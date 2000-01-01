Головизнина Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1893
Сын: Головизнин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Головизнин Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.03.1895
Сын: Головизнин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Головизнин Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Головизнин Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно