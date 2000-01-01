Головизнина Аграфена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Аграфена Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1868

Сын: Головизнин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Головизнин Игнатий Кузьмич

Рождение ребёнка
20.09.1877

Сын: Головизнин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Головизнин Игнатий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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