Головизнина Аграфена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1868
Сын: Головизнин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Головизнин Игнатий Кузьмич
Рождение ребёнка
20.09.1877
Сын: Головизнин Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Головизнин Игнатий Кузьмич
Смерть
Неизвестно