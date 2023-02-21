Головизнин Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1877
Рождение ребёнка
1897
Сын: Головизнин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Головизнин Василий Иванович
Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Головизнин Иванович
Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Головизнин Иванович
Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно