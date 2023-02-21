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Головизнин Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1877

Отец: Головизнин Игнатий Кузьмич

Мать: Головизнина Аграфена Максимовна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Головизнин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Головизнин Василий Иванович

Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Головизнин Иван Иванович

Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Головизнин Иванович

Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Головизнин Иванович

Мать ребёнка: Головизнина Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Анастасия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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