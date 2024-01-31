Винюков Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винюков Дорофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Винюков) Агриппина

Мать ребёнка: Винюкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Василий

Мать ребёнка: Винюкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Федор

Мать ребёнка: Винюкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Винюкова) Раиса

Мать ребёнка: Винюкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Винюкова) Ольга

Мать ребёнка: Винюкова Прасковья

Рождение ребёнка
03.09.1918

Сын: Винюков Михаил

Мать ребёнка: Винюкова Прасковья

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Винюкова) Анна

Мать ребёнка: Винюкова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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