Винюков Дорофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Винюков) Агриппина
Мать ребёнка: Винюкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винюков Василий
Мать ребёнка: Винюкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винюков Федор
Мать ребёнка: Винюкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Винюкова) Раиса
Мать ребёнка: Винюкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Винюкова) Ольга
Мать ребёнка: Винюкова Прасковья
Рождение ребёнка
03.09.1918
Сын: Винюков Михаил
Мать ребёнка: Винюкова Прасковья
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Винюкова) Анна
Мать ребёнка: Винюкова Прасковья
Смерть
Неизвестно