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Винюков Михаил

Место рождения

Россия, Курская обл, Советский р-н, село Верхние Апочки

Дата рождения

03.09.1918

Дата смерти

09.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1918

Отец: Винюков Дорофей

Мать: Винюкова Прасковья

Рождение ребёнка
1946

Сын: Винюков Виктор

Мать ребёнка: Винюкова (Мироненко) Мария

Рождение ребёнка
Около 30.10.1949

Дочь: (Винюкова) Валентина

Мать ребёнка: Винюкова (Мироненко) Мария

Рождение ребёнка
Около 12.06.1950

Сын: Винюков Василий

Мать ребёнка: Винюкова (Мироненко) Мария

Смерть
09.11.1993

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