Винюков Михаил
Место рожденияРоссия, Курская обл, Советский р-н, село Верхние Апочки
Дата рождения03.09.1918
Дата смерти09.11.1993
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1918
Отец: Винюков Дорофей
Мать: Винюкова Прасковья
Рождение ребёнка
1946
Сын: Винюков Виктор
Мать ребёнка: Винюкова (Мироненко) Мария
Рождение ребёнка
Около 30.10.1949
Дочь: (Винюкова) Валентина
Мать ребёнка: Винюкова (Мироненко) Мария
Рождение ребёнка
Около 12.06.1950
Сын: Винюков Василий
Мать ребёнка: Винюкова (Мироненко) Мария
Смерть
09.11.1993