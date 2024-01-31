Винюкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Винюков) Агриппина
Отец ребёнка: Винюков Дорофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винюков Василий
Отец ребёнка: Винюков Дорофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винюков Федор
Отец ребёнка: Винюков Дорофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Винюкова) Раиса
Отец ребёнка: Винюков Дорофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Винюкова) Ольга
Отец ребёнка: Винюков Дорофей
Рождение ребёнка
03.09.1918
Сын: Винюков Михаил
Отец ребёнка: Винюков Дорофей
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Винюкова) Анна
Отец ребёнка: Винюков Дорофей
Смерть
Неизвестно