Винюкова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винюкова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Винюков) Агриппина

Отец ребёнка: Винюков Дорофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Василий

Отец ребёнка: Винюков Дорофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винюков Федор

Отец ребёнка: Винюков Дорофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Винюкова) Раиса

Отец ребёнка: Винюков Дорофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Винюкова) Ольга

Отец ребёнка: Винюков Дорофей

Рождение ребёнка
03.09.1918

Сын: Винюков Михаил

Отец ребёнка: Винюков Дорофей

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Винюкова) Анна

Отец ребёнка: Винюков Дорофей

Смерть
Неизвестно

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