Косухин Петр
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Косухин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косухина) Евдокия
Мать ребёнка: Косухина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шурыгина (Косухина) Фекла
Мать ребёнка: Косухина Ирина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косухина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Косухин Михаил
Мать ребёнка: Косухина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Косухин Александр
Мать ребёнка: Косухина Ирина Петровна
Смерть
1904