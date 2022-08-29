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Косухин Петр

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Косухин Афанасий

Мать: Косухина Дарья Афанасьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косухина) Евдокия

Мать ребёнка: Косухина Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шурыгина (Косухина) Фекла

Мать ребёнка: Косухина Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косухина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Косухин Михаил

Мать ребёнка: Косухина Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Косухин Александр

Мать ребёнка: Косухина Ирина Петровна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1904
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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