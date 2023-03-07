Шурыгина (Косухина) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгина (Косухина) Фекла

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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