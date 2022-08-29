Косухина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косухина) Евдокия

Отец ребёнка: Косухин Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шурыгина (Косухина) Фекла

Отец ребёнка: Косухин Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Петр

Рождение ребёнка
1865

Сын: Косухин Михаил

Отец ребёнка: Косухин Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Косухин Александр

Отец ребёнка: Косухин Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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