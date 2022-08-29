Косухина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косухина) Евдокия
Отец ребёнка: Косухин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шурыгина (Косухина) Фекла
Отец ребёнка: Косухин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Петр
Рождение ребёнка
1865
Сын: Косухин Михаил
Отец ребёнка: Косухин Петр
Рождение ребёнка
1876
Сын: Косухин Александр
Отец ребёнка: Косухин Петр
Смерть
Неизвестно