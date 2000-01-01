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Шаров Василий Дмитриевич

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1840

Дата смерти

06.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шаров Дмитрий Алексеевич

Мать: Шарова Татьяна Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
19.01.1859

Дочь: Потанин Анна Васильевна

Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна

Гольяны
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шаров Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна

Гольяны
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шаров Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Параскева Васильевна

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна

Гольяны
Смерть
06.05.1886
Гольяны
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