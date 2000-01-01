Шаров Василий Дмитриевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1840
Дата смерти06.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шаров Дмитрий Алексеевич
Мать: Шарова Татьяна Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
19.01.1859
Дочь: Потанин Анна Васильевна
Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна
Гольяны
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна
Гольяны
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шаров Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шарова Параскева Васильевна
Гольяны
Смерть
06.05.1886
Гольяны