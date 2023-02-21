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Шаров Александр Васильевич

Место рождения

Гольяны

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Василий Дмитриевич

Мать: Шарова Параскева Васильевна

Гольяны
Рождение ребёнка
16.11.1884

Сын: Шаров Григорий Александрович

Мать ребёнка: Шаров Александра Самойловна

Гольяны
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Шаров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шаров Александра Самойловна

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Александра Самойловна

Гольяны
Смерть
Неизвестно
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