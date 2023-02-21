Шаров Александр Васильевич
Место рожденияГольяны
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Гольяны
Рождение ребёнка
16.11.1884
Сын: Шаров Григорий Александрович
Мать ребёнка: Шаров Александра Самойловна
Гольяны
Рождение ребёнка
01.11.1890
Сын: Шаров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шаров Александра Самойловна
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны
Смерть
Неизвестно