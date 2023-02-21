Шарова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти03.12.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
19.01.1859
Дочь: Потанин Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич
Гольяны
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич
Гольяны
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шаров Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич
Гольяны
Смерть
03.12.1908
Гольяны