Шарова Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

03.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
19.01.1859

Дочь: Потанин Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шаров Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич

Гольяны
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шаров Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Василий Дмитриевич

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шаров Василий Дмитриевич

Гольяны
Смерть
03.12.1908
Гольяны
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