Шаров Дмитрий Алексеевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1817
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич
Мать: Шарова 1-я
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
26.01.1836
Жена: Шарова Татьяна Ивановна
Гольяны
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
01.12.1847
Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
25.06.1853
Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна
Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна
Гольяны
Смерть
1857
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)