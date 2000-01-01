Шаров Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Дмитрий Алексеевич

Шаров Дмитрий Алексеевич

avatar

Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1817

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич

Мать: Шарова 1-я

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
26.01.1836

Жена: Шарова Татьяна Ивановна

Гольяны
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шаров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шаров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шаров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
01.12.1847

Сын: Шаров Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
25.06.1853

Сын: Шаров Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна

Гольяны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Шарова Татьяна Ивановна

Гольяны
Смерть
1857
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close