Владиславлева (Борзецовская) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладиславлева (Борзецовская) Елизавета Ивановна

Владиславлева (Борзецовская) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борзецовский Иван Михеевич

Мать: Борзецовская (Федоровская) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова (Владиславлева) Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857

Сын: Владиславлев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1861

Дочь: Померанцева (Владиславлева) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сергиевская (Владиславлева) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.