Владиславлева (Борзецовская) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова (Владиславлева) Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Владиславлев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1861
Дочь: Померанцева (Владиславлева) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сергиевская (Владиславлева) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Васильевич