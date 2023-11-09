Сергиевская (Владиславлева) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиевская (Владиславлева) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Владиславлев Сергей Васильевич

Мать: Владиславлева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сергиевский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Сергиевская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сергиевский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Сергиевский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Вегиго Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сергиевская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Неизв. Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сергиевская Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиевский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1949
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