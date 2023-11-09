Сергиевская (Владиславлева) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сергиевский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Сергиевская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сергиевский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Сергиевский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Вегиго Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сергиевская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Неизв. Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сергиевская Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиевский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1949