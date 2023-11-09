Борзецовская (Федоровская) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзецовская (Федоровская) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

10.10.1866

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Федоровский Николай Прокопьевич

Мать: Федоровская Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
?.05.1831

Дочь: Беляева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Рождение ребёнка
17.07.1832

Сын: Воинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Воинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Рождение ребёнка
?.05.1840

Сын: Борзецовский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Москва
Рождение ребёнка
25.05.1847

Сын: Борзецовский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Смоленская Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Рождение ребёнка
15.10.1853

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзецовский Гермоген Иванович

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзецовский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владиславлева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.10.1866
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
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