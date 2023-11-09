Борзецовская (Федоровская) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти10.10.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Беляева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Сын: Воинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Сын: Борзецовский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Сын: Борзецовский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Дочь: Смоленская Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Дочь: Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Сын: Борзецовский Гермоген Иванович
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Сын: Борзецовский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич
Дочь: Владиславлева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Борзецовский Иван Михеевич