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Борзецовский Иван Михеевич

Место рождения

погост Борзецов

Дата рождения

08.11.1804

Дата смерти

22.02.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1804

Отец: Михей Федорович

Мать: Елена Ионовна

погост Борзецов
Рождение ребёнка
?.05.1831

Дочь: Беляева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1832

Сын: Воинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Воинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
?.05.1840

Сын: Борзецовский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Москва
Рождение ребёнка
25.05.1847

Сын: Борзецовский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Смоленская Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.1853

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзецовский Гермоген Иванович

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзецовский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владиславлева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь мученика Иоанна Воина на Якиманке, протоиерей (священник — до 22.4.1871).
Смерть
22.02.1885
Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище (уч. 1)
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