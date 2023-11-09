Борзецовский Иван Михеевич
Место рожденияпогост Борзецов
Дата рождения08.11.1804
Дата смерти22.02.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Михей Федорович
Мать: Елена Ионовна
Дочь: Беляева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Сын: Воинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Сын: Борзецовский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Сын: Борзецовский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Дочь: Смоленская Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Дочь: Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Сын: Борзецовский Гермоген Иванович
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Сын: Борзецовский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна
Дочь: Владиславлева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Борзецовская Вера Николаевна