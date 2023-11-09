Маркова (Владиславлева) Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Марков Иван Константинович
Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Марков Николай Константинович
Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Марков Михаил Константинович
Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лилия Константиновна
Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно