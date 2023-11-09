Маркова (Владиславлева) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова (Владиславлева) Елизавета Сергеевна

Маркова (Владиславлева) Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владиславлев Сергей Васильевич

Мать: Владиславлева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Марков Иван Константинович

Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Марков Николай Константинович

Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Марков Михаил Константинович

Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лилия Константиновна

Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Константин Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close