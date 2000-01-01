Шудегов Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шудегов Алексей
Мать: Шудегова Акилина
Рождение ребёнка
22.11.1844
Сын: Шудегов Яков
Мать ребёнка: Шудегова Агрипина
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.07.1855
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шудегова Агрипина
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.05.1864
Сын: Шудегов Дмитрий
Мать ребёнка: Шудегова Анастасия
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шудегова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шудегова Агрипина