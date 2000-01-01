Шудегов Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Савва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шудегов Алексей

Мать: Шудегова Акилина

Рождение ребёнка
22.11.1844

Сын: Шудегов Яков

Мать ребёнка: Шудегова Агрипина

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.07.1855

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шудегова Агрипина

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.05.1864

Сын: Шудегов Дмитрий

Мать ребёнка: Шудегова Анастасия

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шудегова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шудегова Агрипина

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