Шудегова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегова Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

1832 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1832

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Шудегов Алексей

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Савва

Отец ребёнка: Шудегов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шудегов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шудегов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шудегов Алексей

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