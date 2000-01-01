Шудегов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1801
Отец: Шудегов Филипп
Мать: Шудегова Матрона
Рождение ребёнка
12.11.1832
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Шудегова Акилина
д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Савва
Мать ребёнка: Шудегова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шудегова Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шудегова Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шудегова Акилина