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Шудегов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1801

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1832 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1801

Отец: Шудегов Филипп

Мать: Шудегова Матрона

Рождение ребёнка
12.11.1832

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Шудегова Акилина

д. Укан, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Савва

Мать ребёнка: Шудегова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шудегова Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шудегова Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шудегова Акилина

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