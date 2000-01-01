Шудегова Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШудегова Агрипина

Шудегова Агрипина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1844

Сын: Шудегов Яков

Отец ребёнка: Шудегов Савва

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.07.1855

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шудегов Савва

д. Укан, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шудегов Савва

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close