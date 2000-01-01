Шудегова Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1844
Сын: Шудегов Яков
Отец ребёнка: Шудегов Савва
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
11.07.1855
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шудегов Савва
д. Укан, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шудегов Савва