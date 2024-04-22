Черняков Моисей Гильевич (Ильич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняков Моисей Гильевич (Ильич)

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Место рождения

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Черняков Гилья (Илья) Лейбович

Мать: Чернякова Рива

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
?.02.1937

Дочь: Манделькорн Инна Моисеевна

Мать ребёнка: Чернякова Мария Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазур Рита Моисеевна

Мать ребёнка: Чернякова Мария Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернякова Мария Яковлевна

Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва
Предположительно похоронен на Востряковском кладбище
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