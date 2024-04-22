Черняков Моисей Гильевич (Ильич)
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Черняков Гилья (Илья) Лейбович
Мать: Чернякова Рива
Рождение ребёнка
?.02.1937
Дочь: Манделькорн Инна Моисеевна
Мать ребёнка: Чернякова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазур Рита Моисеевна
Мать ребёнка: Чернякова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
Предположительно похоронен на Востряковском кладбище