Чернякова (Михалина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернякова (Михалина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

22.04.1907

Дата смерти

Около 1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907

Отец: Михалин Яков Абрамович

Мать: Михалина Ревекка Григорьевна

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
?.02.1937

Дочь: Манделькорн Инна Моисеевна

Отец ребёнка: Черняков Моисей Гильевич (Ильич)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазур Рита Моисеевна

Отец ребёнка: Черняков Моисей Гильевич (Ильич)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняков Моисей Гильевич (Ильич)

Смерть
Около 1993
Москва, город федерального значения Москва
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