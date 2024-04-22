Чернякова (Михалина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1907
Дата смертиОколо 1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907
Рождение ребёнка
?.02.1937
Дочь: Манделькорн Инна Моисеевна
Отец ребёнка: Черняков Моисей Гильевич (Ильич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазур Рита Моисеевна
Отец ребёнка: Черняков Моисей Гильевич (Ильич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1993