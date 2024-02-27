Чернякова Рива
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: Newman Lena (Leie)
Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Chaney David
Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Чернякова Зина
Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кайданова Гита
Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Черняков Моисей Гильевич (Ильич)
Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович
Смерть
Неизвестно