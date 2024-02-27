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Чернякова Рива

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: Newman Lena (Leie)

Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Chaney David

Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Чернякова Зина

Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кайданова Гита

Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Черняков Моисей Гильевич (Ильич)

Отец ребёнка: Черняков Гилья (Илья) Лейбович

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область

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