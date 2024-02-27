Кайданова Гита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Черняков Гилья (Илья) Лейбович
Мать: Чернякова Рива
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кайданов Симон
Рождение ребёнка
14.06.1919
Сын: Кайданов Лев
Отец ребёнка: Кайданов Симон
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кайданова Ида
Отец ребёнка: Кайданов Симон
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Дискина София
Отец ребёнка: Кайданов Симон
Смерть
1966