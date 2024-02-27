Кайданова Гита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайданова Гита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Черняков Гилья (Илья) Лейбович

Мать: Чернякова Рива

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайданов Симон

Рождение ребёнка
14.06.1919

Сын: Кайданов Лев

Отец ребёнка: Кайданов Симон

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кайданова Ида

Отец ребёнка: Кайданов Симон

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Дискина София

Отец ребёнка: Кайданов Симон

Унеча, Унечский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1966

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