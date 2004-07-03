Иванцова (Домаренко) Надежда Владимировна
Место рожденияДонецкая область Никитовский район Шахта 4-5
Дата рождения07.08.1952
Дата смерти03.07.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1952
Отец: Домаренко Владимир Васильевич
Мать: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1976
Рождение ребёнка
21.12.1983
Рождение ребёнка
27.05.1987
Смерть
03.07.2004