Иванцова (Домаренко) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова (Домаренко) Надежда Владимировна

Место рождения

Донецкая область Никитовский район Шахта 4-5

Дата рождения

07.08.1952

Дата смерти

03.07.2004

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1952

Отец: Домаренко Владимир Васильевич

Мать: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Валерий Иванович

Середниково, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Валерий Иванович

Середниково, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванцов Валерий Иванович

Середниково, Шатура, Московская область
Смерть
03.07.2004

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