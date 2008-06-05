Домаренко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1926
Дата смерти05.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1952
Дочь: Иванцова (Домаренко) Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна
Рождение ребёнка
04.04.1954
Рождение ребёнка
25.08.1958
Смерть
05.06.2008