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Домаренко Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1926

Дата смерти

05.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926

Отец: Домаренко Василий Иванович

Мать: Домаренко (Счастливцева) Ирина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Рождение ребёнка
07.08.1952

Дочь: Иванцова (Домаренко) Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Домаренко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Рождение ребёнка
25.08.1958

Дочь: Нерюева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Смерть
05.06.2008

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