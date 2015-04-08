Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1929
Дата смерти08.04.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1952
Дочь: Иванцова (Домаренко) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1954
Сын: Домаренко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1958
Дочь: Нерюева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич
Смерть
08.04.2015