Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Домаренко (Болдуева) Людмила (Людмила Федосеевна) Федосовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1929

Дата смерти

08.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929

Отец: Болдуев Федос Антонович

Мать: Болдуева (Шкребнева) Нонна Проворовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домаренко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1952

Дочь: Иванцова (Домаренко) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Домаренко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1958

Дочь: Нерюева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич

Смерть
08.04.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.