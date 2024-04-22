Трифонов (Садчиков) Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения05.06.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1858
Отец: Садчиков Иван Трифонов
Рождение ребёнка
26.06.1882
Дочь: Садчикова Ольга Федорова
Мать ребёнка: Садчикова Агафья Дмитриева
Восприемники: состоящий в запасе армии Семен Дмитриев Коновалов, Федосья Игнатьева Кожаева
Рождение ребёнка
28.10.1889
Мать ребёнка: Садчикова Агафья Дмитриева
Восприемники: г. Илецка запасной фейерверкер Митрофан Антонов Бондаренко и солдатская жена Акилина Феодосьева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
На 1882 год - состоит на службе.
Смерть
Неизвестно