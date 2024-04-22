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Трифонов (Садчиков) Федор Иванов

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1858

Отец: Садчиков Иван Трифонов

Мать: Садчикова Палагея Осипова

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.06.1882

Дочь: Садчикова Ольга Федорова

Мать ребёнка: Садчикова Агафья Дмитриева

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: состоящий в запасе армии Семен Дмитриев Коновалов, Федосья Игнатьева Кожаева
Рождение ребёнка
28.10.1889

Сын: Трифонов Косма Федоров

Мать ребёнка: Садчикова Агафья Дмитриева

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: г. Илецка запасной фейерверкер Митрофан Антонов Бондаренко и солдатская жена Акилина Феодосьева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садчикова Агафья Дмитриева

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
На 1882 год - состоит на службе.
Смерть
Неизвестно
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